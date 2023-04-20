Гладилин: не думаю, что «Севилья» дома имеет преимущество над «МЮ»

Известный российский специалист, бывший футболист и тренер «Спартака», наставник сборной легенд России Валерий Гладилин высказался об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед». По мнению эксперта, после ничьей в первом матче все же не стоит говорить о преимуществе андалусийцев в ответной игре на своем поле. Тем не менее, считает Гладилин, фаворита в этом противостоянии назвать затруднительно.

«Не думаю, что «Севилья» имеет большое преимущество, потому что «Манчестер» — опытная команда, она умеет играть на выезде, они много побеждали в еврокубках в гостевых матчах. Шансы равны, кто выиграет, сложно предугадать», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Первая встреча между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:2. Ответный матч пройдет в четверг, 20 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Также сегодня «Спортинг» примет «Ювентус», «Юнион» сыграет с «Байером», а «Рома» — с «Фейеноордом».

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что преимущество в ответном матче «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» будет у той команды, которая откроет счет.