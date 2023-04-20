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Булыкин о матче «Севилья» — «МЮ»: кто первым забьет, у того и будет преимущество

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Dave Thompson/AP

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Юнайтед». Эксперт обратил внимание, что в первой игре андалусийцы проявили характер, отыгравшись и вырвав ничью. Потому, считает Булыкин, исход противостояния во многом определится тем, какая команда откроет счет во второй встрече.

«Есть ли шансы у «Севильи»? Конечно, шансы есть всегда. Учитывая, что они в первой игре «горели» 0:2 и сравняли, будет интересная встреча. Думаю, кто первый забьет, тот и будет иметь преимущество. Но считаю, что «Манчестер Юнайтед» должен проходить в следующий раунд», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Ответный матч между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в четверг, 20 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Также сегодня «Спортинг» примет «Ювентус», «Юнион» сыграет с «Байером», а «Рома» — с «Фейеноордом».

Ранее Булыкин выразил мнение, что дерби в полуфинале Лиги чемпионов станет для «Милана» и «Интера» «золотым».

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