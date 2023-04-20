Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Локомотива» Семин назвал двух кандидатов на победу в Кубке России

close
100%
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин высказался о потенциальных фаворитах Кубка России в нынешнем сезоне.

По его словам, две из четырех оставшихся в турнире команд очень заслуживают победы.

«В Кубке может быть все, что хочешь. «Урал», думаю, нацеливается на то, чтобы когда-то выиграть что-то. Наверное, «Краснодар» должен выиграть хотя бы небольшой приз. У них, думаю, тоже задача есть. Это очень мощная команда, она продолжает строиться, но им всегда чуть-чуть чего-то не достает.

Поэтому сложно сказать, кто здесь фаворит», — заявил Семин в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что помимо «Урала» и «Краснодара», за победу в финале национального кубка продолжают борьбу ЦСКА и тольятинский «Акрон».

Ранее сообщалось, что чистый убыток столичного ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях