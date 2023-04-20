Экс-тренер «Локомотива» Семин назвал двух кандидатов на победу в Кубке России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин высказался о потенциальных фаворитах Кубка России в нынешнем сезоне.

По его словам, две из четырех оставшихся в турнире команд очень заслуживают победы.

«В Кубке может быть все, что хочешь. «Урал», думаю, нацеливается на то, чтобы когда-то выиграть что-то. Наверное, «Краснодар» должен выиграть хотя бы небольшой приз. У них, думаю, тоже задача есть. Это очень мощная команда, она продолжает строиться, но им всегда чуть-чуть чего-то не достает.

Поэтому сложно сказать, кто здесь фаворит», — заявил Семин в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что помимо «Урала» и «Краснодара», за победу в финале национального кубка продолжают борьбу ЦСКА и тольятинский «Акрон».

Ранее сообщалось, что чистый убыток столичного ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей.