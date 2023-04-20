ЦСКА потерял более миллиарда рублей в 2022 году

Чистый убыток столичного ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Выручка клуба по итогам 2022 года составила 5,37 млрд, что на 25% выше результата 2021 года.

Себестоимость продаж в прошлом году составила 6,67 млрд рублей, прочие расходы — 4,78 млрд рублей.

Расходы, которые были осуществлены на регистрацию игроков, сократились до 894,8 млн рублей — на 36,8% по сравнению с 2021 годом.

У клуба также имеется задолженность по заработной плате, она составляет 174,8 млн рублей.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертую строчку, имея в своем активе 44 очка за семь туров до финиша чемпионата.

Ранее бывший полузащитник сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в 2023 году.