Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦСКА потерял более миллиарда рублей в 2022 году

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чистый убыток столичного ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Выручка клуба по итогам 2022 года составила 5,37 млрд, что на 25% выше результата 2021 года.

Себестоимость продаж в прошлом году составила 6,67 млрд рублей, прочие расходы — 4,78 млрд рублей.

Расходы, которые были осуществлены на регистрацию игроков, сократились до 894,8 млн рублей — на 36,8% по сравнению с 2021 годом.

У клуба также имеется задолженность по заработной плате, она составляет 174,8 млн рублей.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертую строчку, имея в своем активе 44 очка за семь туров до финиша чемпионата.

Ранее бывший полузащитник сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в 2023 году.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях