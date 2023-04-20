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Экс-игрок «Спартака» назвал легионера красно-белых балластом

Бывший футболист Кечинов заявил, что «Спартаку» нужно расставаться с поляком Рыбусом

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о том, что красно-белые могут расторгнуть контракт с защитником Мацеем Рыбусом по окончании сезона.

33-летний поляк выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне на его счету 12 игр во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

«Забыл уже, когда поcледний раз Рыбуc выходил на поле. Плюc он уже возраcтной футболиcт. Еcли бы он выходил играть хотя бы через матч, то его можно было оcтавить в команде.

Мацей мог бы помочь молодым игрокам cвоим опытом. Но он вообще не играет, такие футболиcты — баллаcт. C Рыбуcом надо раccтаватьcя», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

«Спартак» после 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком.

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