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Гладилин: миланское дерби в ЛЧ выиграет тот тренер, который лучше подготовит свою команду

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Antonio Calanni/AP

Известный российский специалист, бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от противостояния «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. Эксперт заметил, что команды приблизительно равны по силам, и прогнозировать что-либо сложно. По мнению Гладилина, на тренерах будет особая ответственность.

«Сложно предсказать исход, оба состава сильные. И с одной, и с другой стороны много исполнителей высокого класса и в атаке, и в середине. Шансы равны, здесь будет играть роль удача и то, кто из тренеров лучше подведет свою команду к игре», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Милан» оставил за бортом турнира «Наполи». Первый матч «россонери» выиграли 1:0, а ответная встреча завершилась вничью. В свою очередь, «Интер» в первом полуфинальном матче победил «Бенфику», а вторая игра также завершилась с равным счетом — 3:3.

Другую полуфинальную пару составили «Реал» и «Манчестер Сити». Мадридцы обыграли «Челси», победив в обоих матчах со счетом 2:0. «Сити» же в первой игре четвертьфинала разгромил «Баварию» 3:0, а в ответной встрече довольствовался ничьей 1:1.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити».

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