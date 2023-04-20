Российский тренер ведет переговоры с европейским клубом

Российский специалист Андрей Канчельскис сообщил, что ведет переговоры с европейским клубом по возобновлению тренерской карьеры.

«Недавно был в Киргизии, там есть несколько вариантов, которые заинтересованы в моей кандидатуре. Еще есть пару клубов, один европейский, с которым сейчас ведем диалог.

Скоро концовка сезона и клубам нужны перемены, перестройки. Поэтому надеемся, что все получится. Агенты работают, ведут переговоры», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Канчельскис с 2020 года находится без работы. До этого он на протяжении двух лет возглавлял узбекский «Новбахор». По итогам первого сезона под руководством Канчельскиса «Навбахор» выиграл бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов. Он покинул клуб в 2020 году из-за долгов по зарплате.

Ранее сообщалось, что Канчельскис может возглавить сборную Кыргызстана.