Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке».

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

«Нынешний «Спартак» можно сравнить с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.

Вокруг «Cпартака» поcтоянно вьютcя какие-то жулики. Вcе cтремятcя набить cвои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получаетcя такой cтыд, как в матче c «Акроном».

Разве впервые такое проиcходит? Это уже cиcтема. А еще о чемпионcтве какие-то разговоры велиcь пару туров назад. Идите «Акрон» cначала обыграйте, чемпионы», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Спартак» после 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов не связывает провал красно-белых с работой главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.