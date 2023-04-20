Гладилин: «Интер» мог не пройти «Бенфику», только если бы случилась какая-то трагедия

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выходе миланского «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинальном противостоянии «нерадзурри» выбили из борьбы португальскую «Бенфику», выиграв первый матч 2:0, а в ответной встрече сыграв вничью 3:3. Гладилин констатировал, что преимущество миланцев после первой игры было слишком комфортным, при таком перевесе команды редко проигрывают.

«Был очень хороший счет — с таким счетом редко команда не проходит дальше. Должна быть какая-то трагедия или стечение обстоятельств, возможно, недооценка соперника. Но здесь этого не могло быть. «Интер» сделал ставку на еврокубок и, имея хороший состав, ставят задачу выиграть турнир», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В полуфинале болельщиков ждет миланское дерби – «Интер» сыграет с «Миланом», который ранее оставил за бортом турнира еще одну итальянскую команду, «Наполи». Другую полуфинальную пару составили «Реал» и «Манчестер Сити». Мадридцы обыграли «Челси», победив в обоих матчах со счетом 2:0. «Сити» же в первой игре четвертьфинала разгромил «Баварию» 3:0, а в ответной встрече довольствовался ничьей 1:1.

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у «Баварии» могли быть шансы спастись в противостоянии с «Сити», если бы в ответном матче она забила первой.