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Семин назвал главного творца победы «Акрона» над «Спартаком»

Экс-тренер «Локо» Семин считает, что наставник «Акрона» Калешин вчистую переиграл Абаскаля

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о победе «Акрона» из Тольятти над столичным «Спартаком» (2:1) в Кубке страны.

«Нужно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский. Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

«Акрон» прошел в первую стадию финала Пути регионов Кубка России, в которой встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 3 мая.

На предыдущих стадиях «Акрон» прошел московские «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» набрал 18 очков в 27-ми матчах и занимает 12-е место.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру иностранных футболистов московской команды после вылета из Кубка России.

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