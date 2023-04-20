Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладилин: Гвардиола хорошо знает «Баварию», выход «Сити» в полуфинал закономерен

close
100%
Carl Recine/Reuters

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выходе «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный матч четвертьфинала с «Баварией» подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде сыграли вничью 1:1 и, с учетом победы 3:0 в первой игре, вышли в следующую стадию. Гладилин заметил, что Гвардиола много лет проработал в «Баварии» и достаточно хорошо знает эту команду и ее игроков. Специалист также обратил внимание на форму форварда «горожан» Эрлинга Холанда.

«Бавария», конечно, старалась, хотела достойно сыграть — может, даже не забить три мяча, но победить. Но Гвардиола, проработав столько лет в «Баварии», знал все эти построения, и результат закономерен. «Сити» сейчас в очень хорошей форме, Холанд забивает, так что это пока один из фаворитов турнира», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В ответном матче с «Баварией» «Сити» открыл счет на 37-й минуте благодаря голу Холанда. Хозяева ответили точным ударом Йозуа Киммиха с пенальти в концовке встречи. При этом Холанд свою попытку забить с 11 метров не реализовал, пробив выше ворот.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», выбившим из борьбы «Челси». Первая игра состоится в 9 мая в Мадриде, ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

Ранее в Ла Лиге ответили на вопрос, готовы ли менять правила ради возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях