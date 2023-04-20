Гладилин: Гвардиола хорошо знает «Баварию», выход «Сити» в полуфинал закономерен

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выходе «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный матч четвертьфинала с «Баварией» подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде сыграли вничью 1:1 и, с учетом победы 3:0 в первой игре, вышли в следующую стадию. Гладилин заметил, что Гвардиола много лет проработал в «Баварии» и достаточно хорошо знает эту команду и ее игроков. Специалист также обратил внимание на форму форварда «горожан» Эрлинга Холанда.

«Бавария», конечно, старалась, хотела достойно сыграть — может, даже не забить три мяча, но победить. Но Гвардиола, проработав столько лет в «Баварии», знал все эти построения, и результат закономерен. «Сити» сейчас в очень хорошей форме, Холанд забивает, так что это пока один из фаворитов турнира», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В ответном матче с «Баварией» «Сити» открыл счет на 37-й минуте благодаря голу Холанда. Хозяева ответили точным ударом Йозуа Киммиха с пенальти в концовке встречи. При этом Холанд свою попытку забить с 11 метров не реализовал, пробив выше ворот.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», выбившим из борьбы «Челси». Первая игра состоится в 9 мая в Мадриде, ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

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