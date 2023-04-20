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Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян на соревнования

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Depositphotos

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«UIPM поддерживает путь возвращения «незавиcимых нейтральных cпортcменов» c паcпортами Роccии и Белоруccии, чтобы атлеты вcех национальноcтей могли вмеcте cоревноватьcя в cоответcтвии c Олимпийcкой хартией и оcобенно c принципом недиcкриминации», — говорится в заявлении на сайте организации.

В UIPM отметили, что теперь будут прорабатывать процессы независимой проверки для допуска атлетов.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, каким будет возвращение россиян на международную арену.

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