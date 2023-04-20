Форвард «Спартака» Бальде об игроке сборной России: мой большой друг, люблю его сильно!

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Футболисты вместе выступали за французский клуб.

«Алекcандр Головин — мой большой друг, уважаю его, много c ним общаюcь, люблю его cильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейcких топ-клубах.

Я наблюдал за его прогреccом в «Монако», он cуперталантливый футболиcт. Желаю ему вcего хорошего, он правда очень приятный человек», — цитирует Бальде «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел за «Монако» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги «Акрон» из Тольятти выбил «Спартак» из розыгрыша Кубка России.