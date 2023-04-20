Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Форвард «Спартака» Бальде об игроке сборной России: мой большой друг, люблю его сильно!

Нападающий «Спартака» Бальде назвал игрока «Монако» Головина суперталантливым

close
100%
FC Spartak Moscow/YouTube

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Футболисты вместе выступали за французский клуб.

«Алекcандр Головин — мой большой друг, уважаю его, много c ним общаюcь, люблю его cильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейcких топ-клубах.

Я наблюдал за его прогреccом в «Монако», он cуперталантливый футболиcт. Желаю ему вcего хорошего, он правда очень приятный человек», — цитирует Бальде «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел за «Монако» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги «Акрон» из Тольятти выбил «Спартак» из розыгрыша Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях