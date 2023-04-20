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Игрок «Ахмата» Конате рассказал, как в Африке отреагировали на его русскую жену

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Павел Лисицын/РИА Новости

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал об удивлении своих родных и близких при виде его жены Кристины.

«Мы поженились в Африке. В моей деревне, это где-то в четырех часах от Абиджана. Она всего во второй раз приехала в Кот-д'Ивуар, и вокруг творилось просто безумие. Встречать Кристину вышли все-все жители: «Ничего себе, белая!»

Помню, как впервые сказал родителям о том, что хочу взять ее в жены. Отец спросил: «Она верующая?» А мама попросила прислать фото», — передает слова Конате Sport24.

Конате и его жена Кристина в январе этого года стали родителями малышки, которую назвали Жасминой.

Конате впервые приехал в Россию в 2016 году. Тогда он играл за «Урал». В 2019 году нападающий вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Сначала он поиграл за «Тамбов» и «Химки». В 2021 году Конате стал игроком грозненского «Ахмата».

В текущем сезоне Конате провел в РПЛ 19 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В игре против «Локомотива» форвард был удален.

Ранее игрок «Факела» Евгений Марков извинился перед своей женой за тяжелое время, когда он находился без команды.

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