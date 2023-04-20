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Экс-игрок «Спартака» Мовсисян описал жизнь в США словами «здесь все ужасное и лучшее в мире»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян рассказал о жизни в США.

«Поначалу очень тяжело. Я на год прекратил заниматься футболом и пошел вместе с братом работать в магазин.

Все было по‑другому. Другая архитектура, улицы. Как мы видели Америку в кино, но это было в жизни. Очень вежливые люди, которые после каждого слова говорили «спасибо».

Тут вообще есть все: хорошее, плохое, ужасное и лучшее в мире. Здесь можно найти все — разные люди, идеи, взгляды», — передает слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Форвард живет в США вместе со своей семьей. Он перебрался за океан еще в 12-летнем возрасте. Имеет гражданство Армении и США.

Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В России он также играл за «Краснодар». В сезоне-2012/13 нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также по результатам этого и следующего сезона он вошел в список 33 лучших игроков чемпионата России.

После ухода из «Спартака» Мовсисян играл в МЛС и чемпионате Швеции. В 2018 году нападающий завершил свою профессиональную карьеру.

Ранее Юра Мовсисян заявил об уважении к Владимиру Путину.

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