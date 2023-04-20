Игроки «ПСЖ» потребовали от тренера Галтье объяснений по делу о расизме

Футболисты «Пари Сен-Жермен», в том числе форвард Килиан Мбаппе, попросили главного тренера команды Кристофа Галтье объясниться за появившуюся в СМИ информацию о расистском скандале в «Ницце» с участием своего наставника. Об этом сообщает RMC Sport.

Как отмечает издание, публичного обсуждения данной ситуации в клубе не было. Игроки поднимали эту тему в неформальной обстановке.

Напомним, что спортивный директор футбольного клуба «Ницца» Жюльен Фурнье ранее сообщил о расистских взглядах Галтье, который возглавил «ПСЖ» перед сезоном-2022/23, а до этого один год проработал в «Ницце» и довел команду до финала Кубка Франции.

Спортивный директор пожаловался в сообщении на то, что у них с Галтье происходят споры о религии и цвете кожи футболистов, которых Фурнье приводит в команду. Якобы тренер считал, что в «Ницце» должны играть только белые люди.

Галтье опроверг все обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Галтье может грозить до трех лет тюрьмы из-за обвинений в расизме.

Под его руководством «ПСЖ» после 31 тура идет на первом месте, однако «парижане» проиграли «Баварии» в 1/8 Лиги чемпионов и покинули турнир.