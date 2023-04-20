Фетисов объяснил, почему НХЛ не вводит санкций против российских хоккеистов

Мнением об отсутствии санкций в отношении российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поделился депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Двукратный олимпийский чемпион напомнил, что игра российских звезд за океаном выгодна организаторам лиги в финансовом плане.

«НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», – цитирует сайт «Аргументы и факты» Фетисова.

Как напоминает Общественная служба новостей, в регулярном чемпионате НХЛ в текущем сезоне сыграли более 60 россиян. В списке лучших бомбардиров «регулярки» оказались форвард «Тампы» Никита Кучеров, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и звезда «Питтсбурга» Евгений Малкин.