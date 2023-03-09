Саид Нурмагомедов назвал преимущество Петра Яна в поединке с Двалишвили на турнире UFC

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Думаю, это будет равный бой. Если говорить о каком-то преимуществе, то небольшое за Яном. Он дрался в пяти раундовых поединках, а Мераб — нет. На три раунда функционалка у него хорошая, но хватит ли ее на пять, я не знаю. Ян не один раз дрался пять раундов и хорошо себя чувствовал», — сказал Саид на пресс-конференции.

Петр Ян и Мераб Двалишвили 12 марта встретятся в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Двалишвили провел в смешанных единоборствах 19 боев, в 15 из которых одержал победы. Последним соперником грузина стал Жозе Алду, которого он одолел единогласным решением судей.

Ранее Петр Ян заявил о намерении досрочно победить Двалишвили.