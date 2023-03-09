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Петр Ян заявил о намерении досрочно победить Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Официальный сайт UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил о намерении досрочно победить грузинского бойца Мераба Двалишвили в предстоящем поединке.

«Я думаю, они уже знают, как ко мне готовиться. Я тоже понимаю, что будет делать Мераб. Всегда хочется закончить бой досрочно, не оставлять решение за судьями. А так, задача — победить. И хочется сделать это досрочно и уверенно», — сказал Ян на пресс-конференции.

Петр Ян и Мераб Двалишвили 12 марта встретятся в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Двалишвили провел в смешанных единоборствах 19 боев, в 15 из которых одержал победы. Последним соперником грузина стал Жозе Алду, которого он одолел единогласным решением судей.

Ранее Петр Ян заявил, что Двалишвили пытается привлечь к себе внимание.

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