Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о шансах его команды выйти в плей-офф Кубка Стэнли. Его слова передает The Athletic.

«Мы все еще боремся за плей-офф. Мы все еще пытаемся пройти дальше. Посмотрите на наши звенья — да, мы потеряли ключевых защитников, ключевых нападающих, но мы также приобрели пару очень сильных игроков. Нам просто нужно пытаться выигрывать матчи и выйти в плей-офф», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» располагается на 12-й позиции на «Востоке» с 68 баллами в 65 играх.

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» записал на свой счет 61 очко (36 голов + 25 ассистов).

Ранее Александр Овечкин остался недоволен игрой своей команды в начале матча регулярного НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Капитан «столичных» отметился заброшенной шайбой.