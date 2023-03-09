Петр Ян высказался о предстоящем поединке с Двалишвили на UFC Fight Night 221

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян на медиадне перед турниром UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе высказался о своем предстоящем оппоненте Мерабе Двалишвили. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Он приплетает политику? Больше нечем ему привлекать внимание. Его бои незрелищные, посмотрите, он, как пес, держит, ну... цепляется и держит. Больше ничего не делает. Из-за этого пытается привлечь внимание. Больше он никому не интересен», — заявил Ян.

Петр Ян и Мераб Двалишвили 12 марта встретятся в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Двалишвили провел в смешанных единоборствах 19 боев, в 15 из которых одержал победы. Последним соперником грузина стал Жозе Алду, которого он одолел единогласным решением судей.

Ранее Двалишвили расценил будущее противостояние в октагоне с Петром Яном как бой России и Грузии.