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«Милан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря ничьей с «Тоттенхэмом»

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Global Look Press

Завершилась ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Тоттенхэмом» и «Миланом». Матч, который прошел на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, закончился вничью со счетом 0:0.

Первая игра, прошедшая в Милане на стадионе «Сан Сиро», завершилась победой итальянской команды со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Браим Диас. Таким образом, по сумме двух встреч «Милан» прошел в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.

Матч обслуживала бригада арбитра во главе с Клеманом Тюрпеном.

Накануне «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, закончилась победой немецкой команды со счетом 2:0.

Также в четвертьфинал уже вышли «Бенфика», обыгравшая «Брюгге», и «Челси», которому удалось оказаться сильнее дортмундской «Боруссии» по сумме двух матчей.

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Футбол. Лига чемпионов
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