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Тренер Непомнящий заявил, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что у «Спартака» практически не осталось шансов догнать петербургский «Зенит» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Еще в конце первой части сезона было понятно, что чемпионская гонка в РПЛ близится к завершению. Но тогда «Спартак» имел теоретическую возможность навязать борьбу петербуржцам, а после матча с «Уралом» у красно-белых почти не осталось шансов догнать «Зенит». Восемь очков — слишком большой отрыв», — сказал Непомнящий.

Петербургский «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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