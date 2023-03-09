Тренер Непомнящий заявил, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что у «Спартака» практически не осталось шансов догнать петербургский «Зенит» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Еще в конце первой части сезона было понятно, что чемпионская гонка в РПЛ близится к завершению. Но тогда «Спартак» имел теоретическую возможность навязать борьбу петербуржцам, а после матча с «Уралом» у красно-белых почти не осталось шансов догнать «Зенит». Восемь очков — слишком большой отрыв», — сказал Непомнящий.

Петербургский «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.