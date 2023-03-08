Канчельскис призвал Пиняева не прельщаться деньгами в РПЛ и бежать в Европу

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал 18-летнего футболиста московского «Локомотива» поскорее задуматься о переходе в европейский клуб.

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Главное — не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там», — передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце декабря. Он подписал соглашение на четыре года. До перехода 18-летний хавбек в нынешнем сезоне забил четыре мяча и отдал три результативных передачи в 15 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах.

Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Осенью 2022 года он дебютировал за сборную России.

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