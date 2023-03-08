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Капелло о смерти своего бывшего помощника в сборной России: он был верным человеком

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на сообщения о смерти своего бывшего ассистента Итало Гальбьяти.

«Он был отличным помощником и верным человеком», — передает слова Капелло «Спорт-Экспресс».

Тренер входил в штаб Капелло в национальной команде России с 2012 по 2014 год. Гальбьяти также работал с Капелло в «Милане», мадридском «Реале», «Роме», «Ювентусе», сборной Англии, а также в других командах, которые возглавлял итальянский специалист.

Во время игровой карьеры, которую Гальбьяти завершил в 1966 году, он выступал за «Интер», «Реджину», «Лекко» и «Комо».

Российский арбитр Сергей Карасев признался, что хотел бы, чтобы Российский футбольный союз (РФС) остался в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а не переходил в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), чтобы работать на матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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