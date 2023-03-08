Польский «Шленск» оштрафовали за баннер болельщиков с призывом не помогать Украине

Футбольный клуб «Шленск» наказали штрафом в размере 15 тыс. злотых за антиукраинский баннер, вывешенный на матче с «Лехом», сообщает Sportowefakty.wp.pl.

Баннер с надписью «Это не наша война» и перечеркнутым тризубом появился за воротами гостевой команды примерно спустя час после начала игры. Он был показан во время телетрансляции. Через десять минут после этого плакат сняли с трибуны.

Комиссия польской лиги рассмотрела инцидент 1 марта и вынесла решение о штрафе. Причем это наказание не является окончательным, к клубу могут быть применены дополнительные санкции, пишет издание.

«Шленск» может обжаловать вердикт. Клуб официально объявил, что не имеет отношения к баннеру и не разделяет позицию болельщиков, отказываясь от любых политических заявлений.

Это не первый подобный скандал: осенью прошлого года фанаты «Шленска» во время матча вывесили баннер с надписью «Нет украинизации Польши», что вызвало резонанс в местных СМИ.

Ранее полиция Чешира начала расследование в связи с видео, появившимся в интернете, на котором футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер раздевается в баре, а также пристает к женщинам.