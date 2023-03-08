Масалитин: перед игрой было ощущение, что «Челси» может навязать борьбу «Боруссии»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о победе «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Сейчас «Челси» переживает не лучшие времена. В АПЛ они идут не на своем месте, показывая средний футбол. А «Боруссия» играет хорошо в чемпионате Германии, борется с «Баварией» за чемпионство.

В первом матче были у «Челси» хорошие моменты, а немецкая команда отскочила. Было ощущение, что «синие» могут что-то предложить сопернику. В конце первого тайма англичане прижали гостей к воротам, забили красивый мяч, но он был отменен. Но потом забили они в конце тайма, получили моральное преимущество.

Дали «Челси» перебить пенальти во втором тайме. Спорная ситуация, которая решила исход игры. Это не красит матч. Команды, которые могут собраться на один матч, требуют уважения», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.