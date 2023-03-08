Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Масалитин: перед игрой было ощущение, что «Челси» может навязать борьбу «Боруссии»

close
100%
David Inderlied/David Inderlied/dpa/Reuters

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о победе «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Сейчас «Челси» переживает не лучшие времена. В АПЛ они идут не на своем месте, показывая средний футбол. А «Боруссия» играет хорошо в чемпионате Германии, борется с «Баварией» за чемпионство.

В первом матче были у «Челси» хорошие моменты, а немецкая команда отскочила. Было ощущение, что «синие» могут что-то предложить сопернику. В конце первого тайма англичане прижали гостей к воротам, забили красивый мяч, но он был отменен. Но потом забили они в конце тайма, получили моральное преимущество.

Дали «Челси» перебить пенальти во втором тайме. Спорная ситуация, которая решила исход игры. Это не красит матч. Команды, которые могут собраться на один матч, требуют уважения», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть