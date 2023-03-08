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Экс-советник Федуна Камоцци назвал Карпина лучшим тренером России

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци назвал имя лучшего тренера России, передает «РБ Спорт».

«Думаю, лучший российский тренер на данный момент — Валерий Карпин. Семак тоже всегда хорошо работал. Он неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял», — сказал Камоцци.

Петербургский «Зенит» набрал 45 и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

В следующем туре «Зенит» на своем поле принимает подмосковные «Химки», «Спартак» в Москве померится силами с воронежским «Факелом».

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что петербургский «Зенит» не является сильнее «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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