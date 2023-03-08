Смородская заявила, что РПЛ пока нельзя называть лигой для уголовников

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о выступлениях за российские клубы иностранных футболистов, имеющих на родине проблемы с законом.

Нападающие «Спартака» и «Урала» Квинси Промес и Рай Влут скрываются в России от нидерландского правосудия, а «Кубань» ранее подписала контракт с гвинейским игроком Амаду Думбуя, обвиняемым в изнасиловании.

«Конечно, ничего хорошего нет в том, что в российском футболе есть игроки, которые скрываются от правосудия в своих странах. Думаю, это ненамеренные действия. Например, Промес играет давно за «Спартак» и это не было для него мотивацией к побегу.

Нельзя обобщать и говорить, что РПЛ становится лигой для уголовников. Это не тенденция, а редкие случаи», — заявила Смородская Sport24.

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Летом прошлого года его обязали выплатить компенсацию пострадавшему. В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Также футболиста подозревают в передаче €250 тыс. торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова футболиста Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.