Семин не считает, что «Зенит» на голову сильнее «Спартака»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что петербургский «Зенит» не является сильнее «Спартака», передает «РБ Спорт».

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком», — сказал Семин.

Сине-бело-голубые набрали 45 и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 Ростов. В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

В следующем туре «Зенит» на своем поле принимает подмосковные «Химки», «Спартак» в Москве померится силами с воронежским «Факелом».

Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов заявил, что чемпионская интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще сохраняется.