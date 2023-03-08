Украинские спортивные федерации попросят МОК оставить отстранение россиян

Украинские спортивные федерации попросят Международный олимпийский комитет (МОК) оставить в силе отстранение российских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

«Завтра, 9 марта, руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное Обращение к Международному олимпийскому комитету с требованием оставить действующую рекомендацию Исполкома Международного олимпийского комитета от 28.02.2022 о недопуске спортсменов России и Беларуси в международные соревнования», — сообщается на сайте.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорились потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о допуске россиян к международным турнирам.