Павлюченко: считаю, что Миранчук и Головин обязаны приехать в сборную России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о попадании полузащитников «Монако» Александра Головина и «Торино» Алексея Миранчука в расширенный список сборной России.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать. Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать. Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Будет правильно, если все приедут», — передает слова Павлюченко «Чемпионат».

Стоит отметить, что оба полузащитника не вызывались в последний год в национальную команду из-за сложной логистики и отсутствия официальных игр.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Осенью активно стал обсуждаться вопрос перехода в Азиатскую конференцию. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.

Ранее Фабио Капелло назвал главный минус Алексея Миранчука.