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Черчесов: после матча «Локо» с «Ростовом» отправил Дзюбе поздравительное сообщение

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Matthias Schrader/AP

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, который ныне тренирует венгерский «Ференцварош», рассказал, что поздравил российского нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу с первыми голами за «железнодорожников», передает «Спорт-Экспресс».

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард оформил хет-трик в победном матче с «Ростовом» (3:1).

«Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил», — сказал Черчесов.

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами РПЛ, в числе которых СМИ называли московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Дмитрий Селюк назвал свою причину непопадания нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

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Футбол. Чемпионат России
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