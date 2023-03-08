Арбитр Карасев рассказал, как забыл взять карточки на матч чемпионата России

Российский арбитр Сергей Карасев вспомнил эпизод, когда он забыл взять карточки на один из матчей чемпионата России, передает «Чемпионат.com».

Он поделился, что это произошло на матче «Динамо» — «Анжи», который проходил в Химках.

«А тут я не положил карточки. Мне нужно удалить игрока, я – в карман, а карточек нет. Я – в другой карман, а там тоже нет. У меня паника. Я сказал резервному. Он уже был готов нести мне на поле. Это было бы смешно и вообще странно», — поделился арбитр.

Карасев добавил, что быстро вспомнил о запасном комплекте карточек, которые лежали в заднем кармане, достал их и воспользовался, удалив игрока.

Стоит отметить, что Карасев также больше не обслуживает еврокубковые матчи после отстранения российских клубов и сборных.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». У команды Сергея Семака 45 набранных очков после победы над «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре. Второе место у «Спартака», который свой матч с «Уралом» свел вничью. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что Карасев рассказал, что в последние годы отношения с футболистами стали более товарищескими.