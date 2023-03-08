Источник сообщил подробности о состоянии олимпийского чемпиона Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника в окружении спортсмена.

Сообщается, что врачи не замечают никаких изменений в состоянии прославленного фигуриста: ему не становится ни хуже, ни лучше.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Позднее появилась информация об ампутации пальцев на руках.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

Ранее сообщалось, что хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух призвал всех, кто переживает за состояние Романа Костомарова, сходить в церковь и поставить за него свечку.