Зарема Салихова ответила главе судейства РФС, сравнившего ошибку арбитра Мешкова и Промеса

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова главы судейства Российского футбольного союза (РФС) Авла Каманцева, который сравнил ошибки нападающего красно-белых Квинси Промеса и арбитра матча москвичей с «Уралом» Виталия Мешкова.

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость.

Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган», — передает слова Салиховой Metaratings.

Напомним, что в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уралом» Виталий Мешков ошибочно отменил гол красно-белых. Арбитр посчитал, что перед голом игрок москвичей нарушил правила на голкипере «Урала» Илье Помазуне, хотя в этом моменте он столкнулся со своим партнером. Встреча между «Спартаком» и «Уралом» завершилась ничьей со счетом 2:2.

Промес в матче Кубка России против «Локомотива» на последней минуте не смог реализовать пенальти. Ему пришлось дважды перебивать, с третьей попытки он забил.

Ранее судья Сергей Карасев рассказал, как его успокаивают футболисты во время матча.