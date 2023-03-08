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Глава FIS о допуске россиян: мы должны защищать права человека

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Global Look Press

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о допуске россиян к международным турнирам.

«Ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным. Он должен существовать для спортсменов и для мира. Сейчас тяжелые времена, и, конечно, спортсмены не могут выбирать, откуда они, но в то же время происходящее сейчас очень противоречиво.

Что касается России, думаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели это дело со всех сторон. Спорт — это право человека. Мы должны верить в права человека и защищать их», — передает слова Элиаша NRK.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Ранее лыжник Иван Якимушкин заявил, что норвежцам нет дела до отстранения россиян от турниров.

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Зимние виды спорта
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