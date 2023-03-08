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Дзюба песней Мота поздравил девушек с 8 Марта

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал видео с поздравлениями в Международный женский день.

«Всем привет. Дорогие дамы, спешу вас поздравить с этим прекрасным, изумительным праздником. Хочу пожелать вам оставаться такими же нежными, красивыми, удивительными созданиями.

И в этот прекрасный день хочу, чтобы вы были счастливы, как никогда, купались в цветах, подарках и во всем, о чем только можно желать», — сказал Дзюба, а затем включил песню исполнителя Мота.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. В прошлом туре форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова».

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Стоит отметить, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также он является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в «Локомотиве» заявили, что Дзюба получает меньше, чем 90% футболистов основы.

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Футбол. Чемпионат России
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