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Судья Карасев рассказал, как его успокаивают футболисты

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский рефери ФИФА Сергей Карасев рассказал, что в последние годы отношения с футболистами стали более товарищескими.

«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня все должно быть хорошо. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моем лице может быть что-то такое, то начинают: «Серег, тихо-тихо-тихо. Все нормально», — передает слова Карасева «Чемпионат».

Стоит отметить, что Карасев также больше не обслуживает еврокубковые матчи после отстранения российских клубов и сборных.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». У команды Сергея Семака 45 набранных очков после победы над «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре. Второе место у «Спартака», который свой матч с «Уралом» свел вничью. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

Ранее глава судей РФС Павел Каманцев заступился за арбитра Виталия Мешкова, отменившего гол «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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