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Мостовой связал исключение Ондуа из основы «Ганновера» с признанием в любви к России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об исключении камерунского полузащитника с российским паспортом Гаэля Ондуа из основного состава немецкого «Ганновера».

«Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право.

Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же еще игроки есть, кто-то заслужил больше», — передает слова Мостового RT.

В клубе считают, что Ондуа пиарится на ситуации. Сосланный во вторую команду игрок не посещает командные тренировки, а занимается самостоятельно.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы «Локомотива» и ЦСКА. За «Ганновер» он выступает с 2021 года.

Сборная Камеруна, за которую выступает футболист, не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе.

Ранее Гаэль Ондуа обратился к фанатам после скандала в Германии.

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Футбол. Чемпионат Германии
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