Евсеев рассказал, почему игроки РПЛ не потеряли мотивацию без еврокубков

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев не понимает, как у футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) не может быть мотивации в отсутствие еврокубковых матчей.

«А в КХЛ за что играют? Там нет еврокубков. Как это — за что играют в российском футболе? У команд в каждой лиге есть определенные задачи — турнирные или по развитию игроков.

Проблем с мотивацией игроков вообще нет. Как у футболистов может быть проблема с мотивацией? Я не знаю, как можно выходить играть без мотивации», — передает слова Евсеева «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее Станислав Черчесов считает, что российским клубам нужно готовиться к возвращению в еврокубки.