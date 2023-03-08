Глава судей РФС заступился за Мешкова: никто не говорит не ставить Промеса после двух незабитых пенальти

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев провел параллель ситуации с ошибкой арбитра Виталия Мешкова и незабитых пенальти игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Например, Квинси Промес в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после ВАР. Прямой аналог ситуации Виталия Мешкова.

Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным», — передает слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уралом» Виталий Мешков ошибочно отменил гол красно-белых. Арбитр посчитал, что перед голом игрок москвичей нарушил правила на голкипере «Урала» Илье Помазуне, хотя в этом моменте он столкнулся со своим партнером.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» завершилась ничьей со счетом 2:2.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на втором месте, отставание от «Зенита» восемь очков. «Урал» идет десятым.

Ранее сообщалось, что у РФС возникли проблемы с назначением судей из-за травмированных и отстраненных арбитров.