Барбоза: невызов Дзюбы в сборную России равен тому, что Роналду не пригласят в команду Португалии

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал отсутствие форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский сбор.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий оформил хет-трик в победном матче с «Ростовом» (3:1).

«У Карпина есть футболисты, на кого он хочет смотреть. Возможно, он считает, что Дзюба не успел набрать форму. Хотя такие игроки, как Дзюба, должны играть в сборной, в независимости от состояния.

Дзюба такой футболист, который может изменить исход матча. Он всегда должен присутствовать в национальной команде, даже не из-за того, что оформил хет-трик в ворота «Ростова», а из-за того, что он играет хорошо.

В сборной России не много игроков его уровня, это сравнительно то же самое, что в сборную Португалии не вызовут Криштиану Роналду в зависимости от его состояния. Есть такие игроки, которые имеют огромный вес и всегда смогут помочь», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из московского «Спартака», Владимира Писарского из самарских «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из столичного «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов сравнил Артема Дзюбу со звездой «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.