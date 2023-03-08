Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась домашней победой «молний» со счетом 5:2.

В составе победителей дублем отметился российский форвард Никита Кучеров, который также оформил результативную передачу, а его соотечественник Михаил Сергачев — двумя ассистами. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска соперника из 35.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

«Тампа» набрала 81 очко и идет на пятом месте в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 14-й строчке, имея в активе 59 баллов.

Ранее сообщалось, что гол форварда Александра Овечкина не спас «Вашингтон Кэпиталз» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» Овечкин записал на свой счет 61 очко (36 голов + 25 ассистов).