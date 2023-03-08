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Хави признался, что худшие дни в его жизни были во время работы тренером в «Барселоне»

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Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о своей работе в каталонском клубе.

«Меня поcтоянно cудят и критикуют. Это тяжело, у меня еcть cемья и маленькие дети. Еcть много моментов, когда быть тренером «Барcы» невыгодно.

Тяжело, когда тебе говорят, что ты нехороший или что ты не такой. У тебя есть характер. Иногда ты не узнаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают.

Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барcы». Во многих cлучаях я cпрашивал cебя, cтоило ли оно этого. Мне ничего не нужно в финанcовом плане, но я из «Барcы» и хочу помочь клубу», — приводит слова специалиста Marca.

Хави возглавил каталонский клуб в ноябре 2021 года, подписав контракт до 2024 года. Стоит отметить, что это всего лишь второй клуб в карьере испанца как тренера. Первым был катарский «Аль-Садд», где он проработал с 2019 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл Кубок шейха Яссима, а также Кубок наследного принца Катара.

Ранее «Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

После этой встречи каталонцы набрали 62 очка и оторвались от занимающего второе место мадридского «Реала» на девять баллов.

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Футбол. Чемпионат Испании
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