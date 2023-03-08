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Экс-футболист «Локомотива» повторил рекорд легендарного Эйсебио

Хавбек «Бенфики» Мариу стал первым игроком клуба после Эйсебио, забившего в пяти матчах ЛЧ подряд

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Global Look Press

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Мариу забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов.

30-летний хавбек поразил ворота «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Игра прошла на стадионе «Да Луш» в столице Португалии и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. По сумме двух встреч «Бенфика» вышла в четвертьфинал турнира.

Последним игроком «Бенфики», которому удавалось отличиться в пяти играх ЛЧ подряд, был легендарный нападающий Эйсебио. Он забил в пяти играх еврокубка подряд в 1963–1964 годах.

Жоау Мариу поразил ворота «ПСЖ», туринского «Ювентуса», «Маккаби» и «Брюгге» в обоих матчах.

Мариу — воспитанник лиссабонского «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Полузащитник помимо португальских клубов на протяжении карьеры выступал за миланский «Интер», московский «Локомотив», лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

В составе сборной Португалии футболист провел 55 матчей, в которых отметился тремя голами.

Ранее сообщалось, что самый дорогой украинский футболист Михаил Мудрик второй матч подряд провел в запасе лондонского «Челси».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
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