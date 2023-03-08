Российский тренер Шалимов сравнил Дзюбу со звездой «Манчестер Сити» Холандом

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в матче с «Ростовом».

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий «железнодорожников» оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

«Дзюба в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но, когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам.

Классический пример того, как должен играть центрфорвард — Холанд. Минимум касаний, максимум голов. Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу.

Но то, как играла оборона «Роcтова» в этих матчах — удивительно. В первом cлучае Дзюба подcтавил клюшку чуть ли не во вратарcкой, второй гол — нечто: у мяча, в штрафной, было воcемь игроков «Роcтова», и никто не cмог выбить мяч.

Дзюба, конечно, молодец, но то, как роcтовчане играли в обороне — за гранью. Удивил и Оcипенко, который решил подcказать арбитру, что был фол, оcтановилcя — и Пиняев убегал один в один. Думаю, поcле матча Карпин уcтроил разноc», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами РПЛ, в числе которых СМИ называли московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов связал скандальное интервью Артема Дзюбы с хет-триком форварда в ворота «Ростова».