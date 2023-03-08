Гаврилов о «Зените»: они будут фраерами, если растеряют такое преимущество

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов считает, что чемпионская интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще сохраняется.

«Зенит» трудно сбить с пути, раз он все время берет золото? Надо смотреть, с кем они играют в следующих турах. Если там командочки на вылет, то для них не составит особого труда набрать очки.

У «Зенита» хороший календарь? Ну они, грубо говоря, будут фраерами, еcли раcтеряют такое преимущеcтво. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажетcя, уже никто не помешает — там отрыв большой. А вот «Зениту» еще нужно поcтаратьcя», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».

В 18-м туре РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Сине-бело-голубые набрали 45 и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 — Ростов. В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

В следующем туре «Зенит» на своем поле принимает подмосковные «Химки», «Спартак» в Москве померится силами с воронежским «Факелом».

Ранее экс-футболист сборной России Владимир Быстров выделил факторы, влияющие на чемпионство в РПЛ.