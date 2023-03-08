Чемпион мира по боксу Бивол признался, что хочет избавиться от привычки материться

Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что в жизни использует матерные слова, но хочет избавиться от привычки их употреблять.

«Что я бы хотел в себе изменить, так это не использовать мат в обычной жизни. Бывает да, ругаюсь. Иной раз бывает, что много прям ругаюсь, мне аж прям слух режет. Мне это не нравится, хочу [от этого избавиться]. Я ругаюсь не потому, что меня кто-то раздражает, а просто для связки слов, и это не очень хорошо», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Он остается непобежденным, за свою карьеру боксер одержал 21 победу в 21 бою (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября 2022 года Бивол победил Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Ранее российский боксер Арслан Яллыев заявил о намерении провести поединок против украинца Александр Усика.