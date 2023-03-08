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Определился первый участник четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов

«Бенфика» разгромила «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Pedro Nunes/Reuters

Португальская «Бенфика» на своем поле встречалась с бельгийским «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе «Бенфики» голами отметились Рафаэл Силва, Гонсалу Рамуш (дубль), Жоау Мариу (пенальти) и Давид Нерес. Единственный мяч у бельгийцев на счету Бьорна Мейера.

Первый матч, который состоялся 15 февраля, также завершился победой португальцев со счетом 2:0. «Бенфика» стала первым участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Сегодня, 8 марта, ответные матчи 1/8 финала сыграют немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен», а также английский «Тоттенхэм Хотспур» и итальянский «Милан». Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что часть болельщиков дортмундской «Боруссии» прорвались через барьеры лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» на ответный матч против местного «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед игрой тысячи болельщиков немецкой команды прошли маршем по улицам Лондона, из-за чего автобус дортмундской команды прибыл на стадион с опозданием почти в 30 минут. Стартовый свисток был перенесен на десять минут.

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Футбол. Лига чемпионов
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